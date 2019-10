Die Bank of Canada hielt ihren Leitzins wie erwartet konstant bei 1,75% - Die BoC senkte die Wachstumsprognose für 2020 von 1,9% auf 1,7% und die für 2021 von 2,0% auf 1,8% - In einer allgemein erwarteten Entscheidung kündigte die Bank of Canada am Mittwoch an, dass sie den Leitzins auf ihrer Sitzung im Oktober unverändert bei 1,75% belassen habe. ...

