EUR/USD steht in der Nähe der 1,1100 unter Druck - US BIP überraschte im Q3 positiv - Deutsches Flash CPI entspricht im Oktober den Erwartungen - Die europäische Gemeinschaftswährung gab ihre anfänglichen Gewinne gegenüber dem Greenback ab und so fiel der EUR/USD im Bereich der 1,1100, wo er nun einen Tagesverlust zu beklagen hat. EUR/USD vor FOMC ...

Den vollständigen Artikel lesen ...