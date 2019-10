Auf der außerordentlichen Generalversammlung folgte eine Mehrheit der Anteilseigner der Empfehlung der Unternehmensspitze des Schweizer Technologieunternehmens. Meyer Burger sieht in dem Votum auch eine klare Zustimmung für seine Neuausrichtung des Photovoltaik-Geschäfts.Auf der außerordentlichen Generalversammlung hat sich am Mittwoch eine klare Mehrheit der anwesenden Aktionäre gegen die Wahl von Mark Kerekes in den Verwaltungsrat der Meyer Burger Technologie AG ausgesprochen. Auf Drängen des größten Einzelaktionärs, der Sentis Capital PCC, war die Sitzung einberufen worden. Sie wollte Kerekes, ...

