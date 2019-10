Der im frühen Geschäft erreichte Allzeithöchststand des SMI liegt mittlerweile bei knapp 10'270 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch knapp tiefer geschlossen. Es waren die ersten Verluste nach zuvor sieben aufeinanderfolgenden Tagen mit steigenden Kursen, wenn auch minime. Der im frühen Geschäft erreichte Allzeithöchststand des SMI liegt mittlerweile bei knapp 10'270 Punkten. In einem mehrheitlich wenig bewegten Geschäft rutschte der Leitindex erst am Nachmittag und...

