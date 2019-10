Das zweite Jahr in Folge bekommt Rijk Zwaan Iberia diesen Accelera Award (Preis) als eine Referenz für Innovation und Unternehmertum in der Obst- und Gemüsekategorie. Bei dieser Ausgabe bekam die neue Sorte Blattgemüse Spicy Sparkle die Anerkennung der Jury, die das Beste von Rucola und Spinat/Feldsalat kombiniert. Foto © RijkZwaan Der Wettbewerb fand am Donnerstag, dem 24....

