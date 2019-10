Als Teil seiner Aktivitäten zur Förderung eines verantwortungsvollen Umgangs mit Wasser in der Lieferkette hat Nature's Pride erfolgreich das neue add-on Wasser Audit von GLOBALG.A.P. mit dem Namen SPRING in einem Pilotprojekt umgesetzt. Foto © Nature's Pride Sechs strategisch wichtige Erzeuger von Nature's Pride in Peru und Chile haben das SPRING-Zertifikat...

Den vollständigen Artikel lesen ...