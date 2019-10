Im Südosten Pakistan sind am Donnerstag mindestens 65 Menschen bei einem Brand in einem Zug ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere Personen seien verletzt worden, berichten mehrere pakistanische Medien übereinstimmend unter Berufung auf Behördenangaben.



Das Unglück ereignete sich demnach im Distrikt Rahimyar Khan in der Provinz Punjab. Der Zug war Medienberichten zufolge auf dem Weg von Karatschi im Süden des Landes nach Rawalpindi im Norden als offenbar ein von einem Passagier mitgebrachter Gaskocher explodierte. Drei Eisenbahnwaggons wurden durch das dabei entstandene Feuer zerstört - mehrere Passagiere kamen ums Leben. Die meisten der Opfer starben aber wohl infolge des Absprungs vom Zug.