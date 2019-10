Die Aufnahme des provisorischen Handels an der SIX Swiss Exchange und die Liberierung der Wandelanleihe erfolgen am 6. November 2019.Zürich - Die Wandelanleihe der Crealogix Holding AG konnte unter Federführung der Helvetische Bank AG erfolgreich platziert werden. Der Coupon wurde bei 1.5% und der Wandelpreis bei CHF 125.00 festgelegt. Ein Wandelpreis von CHF 125.00 entspricht einer Prämie von 32.6% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Namenaktie vom 17. September 2019 bis 11. Oktober 2019 von CHF 94.

Den vollständigen Artikel lesen ...