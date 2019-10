Die Partnerschaft zielt darauf ab, eine Brücke zwischen zwei Regionen zu schlagen, die an der Spitze des wachsenden Bereichs Fintech stehen.Genf - Am Abu Dhabi Fintech Festival haben die Geneva Fintech Association GFA und die MENA Fintech Association ein Memorandum of Understanding unterzeichnet. Die Partnerschaft zielt darauf ab, eine Brücke zwischen zwei Regionen zu schlagen, die an der Spitze des wachsenden Bereichs Fintech stehen. GFA und MFTA teilen die Ziele zur Förderung der Entwicklung neuer Technologien im Bereich der...

Den vollständigen Artikel lesen ...