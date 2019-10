Der Präsenzmelder erfasst in einer Montagehöhe von 2 … 12m die Anwesenheit von Menschen in einem Raum. Der 360°-Sensor hat eine Reichweite von 9m Durchmesser mit genauer Erfassung bzw. maximal 15m bei herkömmlicher, mit heutigen Präsenzmeldern vergleichbarer Präsenz. Die Einstellung der Erfassungsbereiche und Sensorspezifikationen erfolgt per App mittels einer Verbindung über Bluetooth-Low-Energy (BLE), bei einer KNX-Integration ...

