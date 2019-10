Die beiden Unternehmen wollen den viertgrössten Autohersteller der Welt mit riesigen Produktions- und Absatzzentren in Europa und Amerika schmieden.Paris - PSA und Fiat Chrysler bereiten eine Mega-Fusion vor. Sie wollen den viertgrössten Autohersteller der Welt mit riesigen Produktions- und Absatzzentren in Europa und Amerika schmieden. Beide verständigten sich auf offizielle Fusionsgespräche, wie die Konzerne in einer gemeinsamen Erklärung am Donnerstag mitteilten. Der neue Konzern könne 8,7 Millionen Fahrzeugen pro Jahr absetzen.

