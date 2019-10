Geberit gilt in Marktkreisen vielleicht nicht als Wachstumsrakete, das Unternehmen wächst aber dennoch kontinuierlich und auch bei schwierigem konjunkturellem Umfeld.Jona - Geberit ist im Geschäftsjahr 2019 in flottem Tempo unterwegs. Das Wachstumstempo hat sich im dritten Quartal gar noch beschleunigt. Und die weiter steigenden Personalkosten in Teilen Europas konnten mehr als aufgefangen werden. So wurde denn auch die Margenprognose für 2019 erhöht. Geberit gilt in Marktkreisen vielleicht nicht als Wachstumsrakete, das Unternehmen wächst aber dennoch...

Den vollständigen Artikel lesen ...