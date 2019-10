Der Euro wird zum Ende der Londoner Sitzung am Widerstand bei 1,1165 Dollar gehandelt - Nur ein Bruch über 1,1165 Dollar würde neuen Spielraum auf der Oberseite schaffen - EUR/USD Tageschart Das Fiber bleibt in einem Abwärtstrend unter seiner 200-Tage-Linie gefangen. Diesen Donnerstag arbeitet der Euro an einem Spurt über das Oktoberhoch bei 1,1179 ...

