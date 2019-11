Der bisherige CEO Edmond Michaan wird eine neue Funktion als Leiter der Konzernstrategie in der Bank und in der übergeordneten J. Safra Gruppe übernehmen.Basel - Die Bank J. Safra Sarasin hat im Rahmen einer Reorganisation des Group Executive Boards per 1. November 2019 Daniel Belfer zum neuen Chief Executive Officer und Oliver Cartade zum Leiter der Division Trading, Treasury & Asset Management und Mitglied des Group Executive Boards ernannt. Der bisherige CEO Edmond Michaan wird eine neue Funktion als Leiter der Konzernstrategie in der...

