Im Oktober konnte ein großflächiger Stromausfall nach Aussage der SMA Solartechnologie AG nur verhindert werden, weil Regelleistung zur Verfügung stand. Die liefern inzwischen auch große Batteriespeicher. Ein Beispiel dafür sind Speicher in Bennewitz und Langenreichenbach, die von der Upside-Group in Sachsen betrieben werden. Jetzt kam noch ein Speicherkraftwerk mit 16 MW Leistung in Groitzsch hinzu. Alle sind mit Sunny-Central-Storage-Batterie-Wechselrichter nund SMA-Hybrid-Controllern von SMA ...

