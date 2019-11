Ein Plagiatsjäger von VroniPlag Wiki hat Unverständnis über die Entscheidung der Freien Universität Berlin (FU) geäußert, Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) nicht den Doktortitel zu entziehen, sondern sie lediglich zu rügen. Er habe die Berliner Hochschule im Umgang mit Plagiaten bisher strenger erlebt, sagte VroniPlag-Mitstreiter Gerhard Dannemann dem "Spiegel" in seiner neuen Ausgabe.



Der Wissenschaftler wies auf den hohen politischen Druck hin: Für die erteilte Rüge fehle es an einer rechtlichen Grundlage. "Die Rechtsprechung lässt eine solche Rüge zu, wenn das in der Promotionsordnung vermerkt ist", kritisierte Dannemann. Dies sei an der FU Berlin aber nicht der Fall. Der emeritierte FU-Professor und Sozialwissenschaftler Peter Grottian hatte Giffeys Arbeit nicht nur wegen etwaiger Fälschungen kritisiert, sondern wegen mangelnder wissenschaftlicher Distanz: In der Auseinandersetzung mit ihrem Promotionsthema, der Beteiligung der Zivilgesellschaft an der EU-Politik am Beispiel von Berlin-Neukölln, habe Giffey als damalige Europabeauftragte von Neukölln "direkt und indirekt über sich selbst" geschrieben, hatte Grottian im April öffentlich moniert.