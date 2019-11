Der EuroStoxx50 schliesst mit einem Plus von 0,54 Prozent auf 3623,74 Zähler.Paris - Positive Impulse durch Wirtschaftsdaten aus den USA und China haben am Freitag den europäischen Börsen Auftrieb gegeben. In den Vereinigten Staaten war der Arbeitsmarktbericht für Oktober überraschend stark ausgefallen, in China hatte sich die Stimmungslage in der Industrie im Oktober überraschend verbessert. Der EuroStoxx50 schloss mit einem Plus von 0,54 Prozent auf 3623...

