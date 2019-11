Laut der neuesten Reuters-Umfrage wird die Reserve Bank of Australia (RBA) bei ihrem Treffen am kommenden Dienstag ihren offiziellen Leitzins (OCR) unverändert bei 0,75% lassen. Wichtigste Ergebnisse: "Eine Mehrheit der 36 befragten Ökonomen erwartet, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) bei der Überprüfung ihrer Politik am 5. November ihren Leitzins ...

