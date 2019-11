Der Euro handelt nach dem Börsenschluss in London am Tageshoch. - Ein Breakout über 1,1165 Dollar kann die Tür für Gewinne in Richtung 1,1200 Dollar öffnen - Der EUR/USD notiert in einem Dreieck - EUR/USD Tageschart Der Euro handelt in einem Abwärtstrend unter seiner 200-Tage-Linie. Der Spotpreis nimmt am Freitag die Oktoberhochs bei 1,1179 Dollar ...

