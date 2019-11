Am 12. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat Greuther Fürth gegen Darmstadt 98 mit 3:1 gewonnen und sich damit den fünften Tabellenplatz gesichert. Branimir Hrgota (31. und 48.) und ein Eigentor von Darmstadts Immanuel Höhn (37. Minute) sorgten für die haushohe Führung.



Die weitestgehend harmlos agierenden Gäste aus Darmstadt brauchten hingegen bis zu 87. Minute, bis sich eine wirkliche Möglichkeit ergab, die dann aber auch durch Victor Pálsson in einen Treffer verwandelt wurde. Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: FC St. Pauli - Karlsruher SC 2:2 und FC Erzgebirge Aue - 1. FC Heidenheim 1:1.