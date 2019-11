Am 10. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig einen 8:0-Kantersieg gegen den FSV Mainz 05 erzielt. Das reicht für Platz drei, da die nun punktgleichen Bayern zeitgleich bei Eintracht Frankfurt eine 1:5-Pleite kassierten und das Torverhältnis nun bei den Sachsen besser ist.



Außer einem Anschluss von Robert Lewandowski in der 37. Minute nach zwei vorherigen Treffern der Gastgeber hatten die Bayern nichts entgegenzusetzen, drei weitere Eintracht-Tore folgten. Die Bayern sind damit auf Rang vier, Frankfurt auf Rang fünf, dahinter der SC Freiburg, der in letzter Minute ein 2:2 bei Werder Bremen sicherte. Spitzenreiter bleibt Borussia Mönchengladbach nach einem vergleichsweise glücklichen 2:1 bei Bayer Leverkusen. Auf Rang zwei ist der BVB, der 3:0 gegen den VfL Wolfsburg gewann.