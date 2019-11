In der syrischen Stadt Tall Abyad an der Grenze zur Türkei sind mindestens 13 Menschen bei einer Autobombenexplosion ums Leben gekommen. "Nach ersten Erkenntnissen wurden bei der Explosion in der nordöstlichen Stadt 13 Zivilisten getötet und etwa 20 weitere verletzt", hieß es in einer Erklärung des türkischen Verteidigungsministeriums am Samstag.



Die Explosion habe sich auf einem Marktplatz ereignet. "Wir verurteilen diesen unmenschlichen Angriff der blutigen PKK/YPG-Terroristen", so das Ministerium. Bisher hat sich jedoch keine Gruppe zu dem Anschlag bekannt. Die Stadt liegt an Grenze zur Türkei in der sogenannten "Sicherheitszone".