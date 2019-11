Vor dem Großen Preis der USA hat Valtteri Bottas im Qualifying die Pole-Position in Austin geholt. Der Mercedes-Fahrer besorgte sich am Samstag die 11. Pole seiner Karriere.



"Auf dieser Strecke ist das schon etwas Besonderes", kommentierte Bottas. Dahinter folgt am Sonntag Sebastian Vettel, der im Ferrari auf dem zweiten Startplatz ins Rennen geht. Die nächsten Positionen gehen an Verstappen, Leclerc, Hamilton, Albon, Sainz und Norris. Hülkenberg startet von Position elf.