Der Unionsstreit scheint bei den Wählern nicht gut anzukommen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, verlieren CDU/CSU zwei Prozentpunkte und geben nach auf 27 Prozent.



Auch die Grünen geben zwei Prozentpunkte ab und rutschen das erste Mal seit Mai unter die 20-Prozentmarke auf 18 Prozent. Schwarz-Grün hätte demnach keine Mehrheit mehr. Jeweils einen Prozentpunkt hinzugewinnen können die SPD auf 16 Prozent, die AfD auf 15 Prozent und die FDP auf 9 Prozent. Die Linke verharrt wie in der Vorwoche bei 9 Prozent.



Die sonstigen Parteien gewinnen einen Prozentpunkt hinzu und landen bei 6 Prozent. Befragt wurden insgesamt 1.920 Menschen im Zeitraum vom 24. bis 30. Oktober 2019. Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?"