Varta hat am Dienstag zum dritten Mal in diesem Jahr seine Prognose angehoben und die Aktie machte einen Freudensprung. Der Umsatz legte um 22% auf jetzt 242,8 Mio. Euro zu und das bereinigte EBITDA um 66,5% auf 63,0 Mio. Euro. Das sind Zahlen die Trader, Anleger und Analysten lesen wollen. Diese Meldung brachte einen Kursgewinn von über 7% und katapultiert Varta über die magischen 100-Euro-Marke in eine andere Liga.Wir hatten das Potenzial dieser ...

