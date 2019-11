Der Erfolg an der Börse definiert sich bei einem Anleger nicht nur darüber, welche Gewinne er erzielt hat. Zum Handelserfolg zählt auch, wie gut es dem Anleger gelingt, Verluste zu begrenzen - dies geschieht über aktives Money Management. Oftmals gelingt es Anlegern nur sehr schwer, erlittene Verluste an der Börse wieder durch entsprechende Gewinne auszugleichen. Wer beispielsweise in der Vergangenheit Telekom-Aktien in Hochzeiten zu einem Kurs von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...