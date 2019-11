Der Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat seinen bisherigen Cheftrainer Mirko Slomka mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Die Entlassung sei das Ergebnis "einer umfassenden Analyse der sportlichen Situation nach zwölf Spieltagen der laufenden Zweitligasaison", teilte der Verein am Sonntagmittag mit.



Die Entscheidung sei Slomka am Sonntag von 96-Sportdirektor Jan Schlaudraff in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt worden. "Leider ist es nicht gelungen, die Entwicklung der Mannschaft so voranzutreiben, wie wir es uns gewünscht haben", ließ sich Schlaudraff zitieren. "Insbesondere sechs Heimspiele ohne einen einzigen Sieg sind unterm Strich einfach zu wenig." Der Sportdirektor werde "zeitnah" Gespräche mit Kandidaten für den Cheftrainerposten führen, teilte der Verein weiter mit.



"Unser Ziel ist es, mit dem neuen Trainer eine stabile Saison zu spielen und den Anschluss nach oben nicht komplett zu verlieren", so Schlaudraff. "Dabei geht es jetzt auch darum, dass wir es schaffen, das Potenzial des Kaders konstanter auf den Platz zu bringen." Slomka hatte den Trainerposten erst zu Saisonbeginn übernommen. Zuvor war er bereits von 2010 bis 2013 Cheftrainer der Niedersachsen.



Hannover steht aktuell mit 14 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz der 2. Bundesliga.