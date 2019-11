Jens Stechmann ist erneut zum Vorsitzenden des Bundesausschusses Obst und Gemüse (BOG) gewählt worden. Die Mitglieder bestätigten den niedersächsischen Apfelproduzenten auf ihrer Sitzung am 30. Oktober 2019 in Berlin einstimmig für die kommenden drei Jahre in seinem Amt. ZVG-Präsident Jürgen Mertz (r) gratuliert Jens Stechmann zu Wiederwahl als Vorsitzender...

