Maersk und Wallenius Wilhelmsen haben sich mit der Kopenhagen-Universität und wichtigen Kunden, darunter BMW Group, H&M Group, Levi Strauss & Co. and Marks & Spencer, zusammengetan, um die LEO Coalition zu bilden, die die Umwelt- und Handelsdurchführbarkeit von "LEO fuel", eine Mischung aus Lignin und Ethanol, für nachhaltigere Lieferung erforschen will....

