- BARCLAYS CUTS BBA AVIATION PRICE TARGET TO 347 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3100 (3000) P - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 1000 (980) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BOVIS HOMES PRICE TARGET TO 1220 (1230) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 192 (206) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 200 (190) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES FUTURE PLC PRICE TARGET TO 1755 (1530) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TEAM17 PRICE TARGET TO 375 (330) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 560 (565) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 240 (250) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 140 (120) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES IAG PRICE TARGET TO 670 (630) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 2500 (2600) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS BAT PRICE TARGET TO 4800 (4900) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2400 (3800) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS EVRAZ PRICE TARGET TO 375 (400) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 2400 (2740) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1711 (1814) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS LOOKERS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 30 (68) PENCE - LIBERUM RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1890 (1510) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES PETS AT HOME TO 'BUY' ('HOLD') - PEEL HUNT INITIATES WHITBREAD WITH 'BUY' - TARGET 4800 PENCE - UBS CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 175 (185) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 62 (65) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 620 (625) PENCE - 'SELL'



