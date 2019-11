In der Nähe der Gemeinde Wittelshofen im mittelfränkischen Landkreis Ansbach ist am Montagmorgen ein 18-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der junge Mann war gegen 07:15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern geraten und mit seinem Pkw gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit.



Dabei erlitt der Fahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die genauen Hintergründe des Unglücks waren zunächst unklar. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der Unfallursache ein Sachverständiger angefordert.