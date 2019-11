Die Anzahl der Neuzulassungen in der Schweiz und in Liechtenstein hat im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat erneut deutlich zugelegt.Zürich - Die Anzahl der erstmals immatrikulierten Autos in der Schweiz und in Liechtenstein hat im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat erneut deutlich zugelegt. Dies ist aber vor allem auf die Lieferschwierigkeiten im Vergleichsmonat des Vorjahres aufgrund der neuen Abgasnormen zurückzuführen. Konkret wurden im Oktober in den beiden Ländern 26'103 Fahrzeuge erstmals immatrikuliert.

