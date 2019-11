Positive Risikostimmung belastet den sicheren Hafen am Montag - Dollarindex steigt in Richtung 97,50 - US 10-Jahres Anleiherendite steigt um fast 3,5 % - Der USD/CHF verlor in der vergangenen Woche mehr als 80 Pips und am Montag kam es zu einer Aufwärtsbewegung, da sich die Marktstimmung verbesserte, was die Nachfrage nach dem sicheren Hafen des ...

