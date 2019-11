Der Index bleibt in der Nähe der 200-Tage-Linie gut unterstützt - Die Zehnjahresrendite aus den USA steigt auf 1,76 Prozent - Der US-Dollar-Index (DXY), der den Greenback gegen sechs andere Währungen misst, nähert sich nun seiner 200-Tage-Linie bei 97,40/45. US-Dollar-Index hält sich im Plus Der Greenback hat sich am Montag leicht von den Verlusten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...