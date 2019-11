Der EUR/USD handelt nach Börsenschluss in London in der Nähe seiner Tagestiefs - Die neue EZB-Präsidentin, Christine Lagarde, wird um 20.30 Uhr GMT eine Rede halten - Die nächste wichtige Unterstützung liegt bei 1,1141 Dollar - EUR/USD Tageschart Auf täglicher Basis befindet sich der EUR/USD noch immer in einem intakten Abwärtstrend unterhalb seiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...