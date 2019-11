Ab sofort sind Pink Lady wieder im Handel erhältlich, so auch bei Coop und Migros. Und zwar in bester Qualität. Die diesjährige Apfel-Ernte war wegen dem langen und warmen Sommer ein voller Erfolg. Foto © Pink Lady Kerstin Cook erhält beim Werben für Pink Lady Unterstützung von bekannten Bloggerinnen Ob an Weihnachten, an der Fasnacht oder an Ostern, Ex...

Den vollständigen Artikel lesen ...