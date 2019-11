Der Schritt könnte darauf hinweisen, dass die Notenbank in ein paar Wochen den Referenzzins LPR den dritten Monat in Folge senken könnte.Shanghai - Angesichts der sich abschwächenden Konjunktur hat die chinesische Zentralbank erstmals seit 2016 einen wichtigen Zins gesenkt. Der Satz für mittelfristige Darlehen an Finanzinstitutionen (MLF) wurde um fünf Basispunkte auf 3,25 Prozent gekappt, wie die People's Bank of China am Dienstag bekanntgab. Der Schritt könnte darauf hinweisen, dass die Notenbank in ein paar Wochen...

Den vollständigen Artikel lesen ...