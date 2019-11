Der Personaldienstleister hat auch im dritten Quartal unter der wirtschaftlichen Abschwächung gelitten.Zürich - Adecco hat auch im dritten Quartal unter der wirtschaftlichen Abschwächung gelitten und etwas weniger Umsatz erzielt. Die Rentabilität blieb allerdings in etwa stabil. Ausserdem kündigte der Personaldienstleister den Verkauf eines Teils des US-Geschäfts an. Adecco schreibt von einer "soliden Entwicklung" in einem "unsicheren Umfeld". Der Umsatz in der...

