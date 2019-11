Der ZKB eKMU-X Index kletterte in der vergangenen Handelswoche um 1.9 Prozent auf 1191,87 Punkte.Zürich - Die Akteure im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) haben sich in der vergangenen Woche zurückhaltender als in der Vorwoche gezeigt. So gingen sowohl das Volumen als auch die Anzahl der Abschlüsse zurück. Beide Werte blieben aber auf einem erfreulichen Niveau. Der eKMU-X Index kletterte derweil um 1.9% auf 1191.87 Punkte. Insgesamt wurden 2.4 Millionen nach 3.

