FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.11.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 365 (410) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS INITIATES BABCOCK INTERNATIONAL WITH 'UNDERWEIGHT' - TARGET 470 PENCE - BARCLAYS RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 2650 (2500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS HSBC TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 490 (700) PENCE - CS RAISES AGGREKO TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 905 (750) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 205 (170) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 62 (53) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES RBS PRICE TARGET TO 235 (215) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 700 (630) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 910 (925) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS HUNTING TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 385 (602) PENCE - GOLDMAN RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 784 (761) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES MICRO FOCUS TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 1000 (1400) PENCE - GOLDMAN RAISES WOOD GROUP TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 445 PENCE - HSBC CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 820 (830) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS INCHCAPE PRICE TARGET TO 690 (715) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 590 (570) PENCE - 'REDUCE' - JEFFERIES CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1540 (1570) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1605 (1666) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 520 (490) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES JUPITER FUND TO 'HOLD' ('UNDERPERFORM') - TARGET 350 (340) P - JEFFERIES RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 400 (390) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES IWG PRICE TARGET TO 410 (400) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1450 (1625) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 7200 (6300) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 195 (155) PENCE - 'NEUTRAL'



- JPMORGAN RAISES AUTO TRADER GROUP TARGET TO 452 (444) PENCE - 'UNDERWEIGHT'



