Die europäischen Börsen haben am Dienstag im Vormittagshandel ihre jüngsten Gewinne etwas ausgebaut.Paris - Die europäischen Börsen haben am Dienstag ihre jüngsten Gewinne etwas ausgebaut. Händler sprachen von einer anhaltend freundlichen Stimmung an den Aktienmärkten, die weiterhin von der Hoffnung auf Fortschritte im US-chinesischen Handelsstreit getragen werde. Allerdings hielten sich die Kursgewinne angesichts der Rally der letzten Tage in Grenzen. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der...

Den vollständigen Artikel lesen ...