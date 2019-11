Die Gläubiger können mit einer Rückzahlungsquote von bis zu 50 Prozent aus ihren Forderungen gegen den Photovoltaik-Hersteller rechnen. Das Insolvenzgericht in Freiburg muss die Rechnung noch prüfen.Knapp sechs Jahre ist es her, als SAG Solarstrom beim Amtsgericht in Freiburg Insolvenz anmelden musste. Ende Oktober nun reichte der Insolvenzverwalter Jörg Nerlich von der Kanzlei Görg in Köln die Schlussrechnung im Insolvenzverfahren beim Gericht ein. Er gehe von einer Insolvenzquote von 45 bis 50 Prozent ein. Darin inbegriffen seien die bereits erfolgten Abschlagsverteilungen an die Gläubiger. ...

