Der frühere SPD-Vorsitzende Franz Müntefering will seine Stimme bei der Stichwahl um den SPD-Vorsitz dem Duo aus Vize-Kanzler Olaf Scholz und der Brandenburger Politikerin Klara Geywitz geben. "Ich stimme für das Duo, dem ich bereits im ersten Wahlgang meine Stimme gegeben habe: für Klara Geywitz und Olaf Scholz", sagte Müntefering dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochsausgaben).



"Meine Begründung war da bereits: Kompetenz und Verantwortung. Und dabei bleibe ich." Es sei wichtig, dass die, die an die Spitze gewählt werden, "für erstrangige Aufgaben auch in Frage kommen könne", sagte Müntefering dem RND.