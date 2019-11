Der EUR/GBP steht unter Druck. Grund dafür ist breit angelegte Euro-Schwäche. - Die nächste wichtige Unterstützung bildet 0,8600 - EUR/GBP Tageschart Auf täglicher Basis befindet sich der EUR/GBP in einem Abwärtstrend unter seinen wichtigsten Glättungslinien. In den vergangenen Handelswochen hat der Brexit-Optimismus das Paar in Richtung 0,8600 ...

