Nach der Rekordjagd am Vortag ist dem Schweizer Aktienmarkt am Dienstag die Luft ausgegangen.Zürich - Nach der Rekordjagd am Vortag ist dem Schweizer Aktienmarkt am Dienstag die Luft ausgegangen. Gewinnmitnahmen sowie Umschichtungen von den defensiven Schwergewichten hin zu konjunktursensiblen Titeln belasteten den SMI. Nicht einmal das neue Rekordhoch der US-Börsen, das kurzzeitig im frühen Handel erreicht wurde, konnte den hiesigen Kursen Schub verleihen.

