One Planet Living-Label (OPL) dient der Förderung von nachhaltigen Quartieren.Genf - Mit der Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen den Beteiligten ist Green Village das erste Genfer Entwicklungsprojekt, das sich für das One Planet Living-Label qualifiziert hat. Der formelle Aktionsplan umfasst zehn Grundsätze, die insbesondere von Eigentümer, Entwickler und Trägergemeinde ein starkes Engagement erfordern. Der Schweizerische Verein für One Planet Living Quartiere...

Den vollständigen Artikel lesen ...