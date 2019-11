Besucherrekord zur 5. INSECTA® Konferenz, die das Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. (ATB) in diesem Jahr am 7. September in Potsdam ausgerichtet hat: Mit mehr als 270 Teilnehmern aus 38 Ländern war die Konferenz ein voller Erfolg. In mehr als 100 Beiträgen diskutierten die ExpertInnen innovative Ansätze entlang der gesamten...

Den vollständigen Artikel lesen ...