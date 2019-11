Unter dem Strich blieben der Beteiligungsgesellschaft 6,8 Millionen Euro, nachdem es in der Vorjahresperiode noch 24,5 Millionen gewesen waren.Zürich - Die Private Equity Holding (PEH) hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/20 (per Ende September) deutlich weniger verdient. Unter dem Strich blieben der Beteiligungsgesellschaft 6,8 Millionen Euro, nachdem es in der Vorjahresperiode noch 24,5 Millionen gewesen waren. Der innere Wert der Aktie (Net Asset Value) hat sich derweil per Ende September gegenüber dem Stand von Ende...

