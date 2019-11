Die betreuten Kundengelder erhöhten sich per Ende September auf 217,1 Milliarden Franken.Zürich - Die Bank Vontobel hat ihre Vermögensbasis im dritten Quartal 2019 weiter gesteigert. Die betreuten Kundengelder erhöhten sich per Ende September auf 217,1 Milliarden Franken (Ende Juni: 213 Milliarden) und erreichten damit einen neuen Höchststand, wie das Institut am Mittwoch mitteilte. Die betreuten Kundenvermögen, die unter anderem auch noch die strukturierten Produkte und...

