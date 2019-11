Am wichtigsten ist der Bevölkerung Forschung zu Klima und Energie.Zürich - Die Schweizer Bevölkerung vertraut Wissenschaft und Forschung stark bis sehr stark. Wie der «Wissenschaftsbarometer Schweiz» 2019 zeigt, steht sie der Wissenschaft positiv gegenüber und möchte über die Forschung informiert werden. Am wichtigsten ist der Bevölkerung Forschung zu Klima und Energie. Das Vertrauen der Schweizer Bevölkerung in Wissenschaft und Forschung ist nach wie vor...

